Joan Campins i Àlex Carbonell ja veuen la llum al final del túnel

Fa un mes que el lateral dret i el migcentre arrosseguen lesions de les que estan a punt de recuperar-se

Actualitzada 20/09/2017 a les 09:47

El lateral dret Joan Campins i el migcentre Àlex Carbonell podrien entrar ja en la propera convocatòria en trobar-se a la recta final de les lesions que els tenen apartats del terreny de joc des de fa un mes. Tant l’un com l’altre van ser titulars en l’estrena lliguera a Lugo (0-0), i van caure de la convocatòria en el derbi que va enfrontar els reusencs amb el Nàstic de Tarragona (1-1).



En la roda de premsa posterior al partit l’entrenador roig-i-negre, Aritz López Garai, va confirmar que la seva baixa no obeïa a motius tècnics. En concret, Joan Campins va sofrir un trencament dels isquiotibials i Àlex Carbonell es va torçar el turmell. Tot i que el to presagiava una recuperació ràpida per part dels dos, el cert és que les lesions els han impedit de ser convocats en cinc partits, quatre de lliga –contra el Nàstic, l’Oviedo, el Numància i el Lorca– i l’eliminatòria de Copa del Rei contra l’Sporting.



Jorge Miramón ha ocupat el lateral dret en aquests enfrontaments, mentre que la posició de Carbonell al migcentre se l’han repartit entre Borja Fernández, Juan Domínguez i Tito –a Lugo el Reus va començar amb Miramón al costat de Carbonell, i Gus Ledes tancant la medul·lar. En la roda de premsa prèvia al partit contra el Lorca, López Garai ja veia moltes possibilitats de poder-se endur Campins i, especialment, Carbonell. Tot fa pensar que podien estar disponibles per la propera convocatòria, com ja han fet Migue i Atienza en recuperar-se de les lesions.