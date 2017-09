Dongou ja entrena amb el Nàstic

El davanter estarà a punt per jugar a principis de novembre, segons les estimacions del club

Redacció

Actualitzada 20/09/2017 a les 17:43

Jean Marie Dongou ja és a Tarragona. El davanter camerunès de 22 anys fitxat del Zaragoza ja entrena amb el Nàstic després d'haver realitzat a Barcelona una primera fase de recuperació de la seva lesió de genoll.



El punta ja s'exercita a les ordres dels serveis mèdics del Nàstic i aquest dimecres ha participat en la doble sessió que ha previst Rodri. En la del matí hi ha estat present i, en la de la tarda, també hi serà.



Les previsions del club apunten que el futbolista estarà a punt per jugar a principis de novembre, amb la competició de Lliga ja ben encaminada.



Dongou és un dels fitxatges més il·lusionants del Nàstic d'aquesta temporada i l'afició espera molt del futbolista.