Perales i Pol Valentín, en la victòria del filial del Nàstic

Els dos van ser titulars en la victòria de la Pobla contra el Vilafranca (1-0) d'aquest diumenge

Actualitzada 18/09/2017 a les 13:45

José Perales i Pol Valentín van tornar al filial aquest cap de setmana per ajudar al CF Pobla de Mafumet en la victòria contra el Vilafranca d'Ivan Moreno.



El porter i el lateral, que estan considerats pel Nàstic jugadors del primer equip a tots els efectes (ambdós tenen dorsal), van quedar fora de la convocatòria de Rodri contra l'Albacete i van ser cridats per Eduardo Vílchez per competir amb la Pobla.



Els dos jugadors van ser titulars i un d'ells va ser determinant en el triomf davant dels del Penedès. José Perales va realitzar fins a tres aturades de mèrit que van impedir que el Vilafranca s'emportés cap punt de la visita a terres tarragonines. El meta, molt segur sota pals, va tornar a recuperar sensacions i va demostrar que pot competir amb qualsevol.



Per la seva banda, Pol, titular en el lateral dret, va ser substituït en el minut 73 i va tornar a vestir-se de curt després de la lesió que l'havia impedit debutar fins ara aquesta temporada.