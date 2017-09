El Nàstic Genuine inicia la temporada 2017-2018 amb un total de 34 jugadors

La lliga començarà el 6 d'octubre a Vila-real

Redacció

Actualitzada 18/09/2017 a les 20:43

L’equip grana Nàstic Genuine torna als entrenaments per preparar l’inici de LaLiga Genuine, del proper 6 d’octubre a Vila-real. El conjunt entrenat per Rafel Magrinyà ha realitzat la primera sessió amb un total de 34 nens i nens amb ganes de jugar al futbol.



Aquesta tarda, passades les 17.30 hores, l'equip s’ha posat en marxa per aquesta temporada. Fins a 17 clubs formaran part de la nova LaLiga Genuine que arrencarà el 6 d’octubre a Vila-real, la primera de les quatre seus del campionat. Les altres seus seran Vigo, Mallorca i Tarragona, que acollirà la competició del 19 al 21 de gener.



Després de la sessió d'aquesta tarda, de poc més d’una hora, al camp de gespa artificial de les instal·lacions del Nou Estadi, els pares i mares de tots els nens i nenes que formen la plantilla oficial del Nàstic Genuine 2017-2018 han assistit a una reunió a la sala de premsa del Nou Estadi per conèixer de primera mà tots els detalls de la competició i del nou curs esportiu. L’equip grana entrenarà tots els dilluns, a partir de les 17.30 hores, per posar-se en forma per la primera cita del LaLiga Genuine.