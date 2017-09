Sense excuses

El canvi a la banqueta i les nombroses baixes no han d'impedir la victòria del Nàstic al Nou Estadi aquesta tarda (18 hores) contra l'Albacete

Actualitzada 17/09/2017 a les 10:44

A partir de les 18 hores, el Nàstic de Tarragona rebrà la visita, al Nou Estadi, de l'Albacete. Ni el fet de canviar d'entrenador ni el de tenir nombroses baixes en defensa ha de servir d'excusa a l'equip que ara entrena Rodri per sumar tres punts que s'han convertit en massa necessaris tot i el moment de temporada en què ens trobem.



El Nou Estadi vol tornar a veure guanyar als seus. I és que des de l'èpic triomf contra l'UCAM Murcia en la darrera jornada del campionat de Lliga 2016-17 els aficionats grana no viuen una victòria oficial dels seus.



Els dos equips arriben al decisiu duel amb un punt al caseller. Un empat en quatre enfrontaments disputats és l'únic que han pogut aconseguir en un inici de temporada decebedor per a ambdós.



Però el passat és passat, i el Nàstic sap que, fent les coses bé, pot sortir victoriós de la batalla. Tot i això, ho haurà de fer sense tres centrals, que estan lesionats. Suzuki, Perone i Djetei estan en el dic sec, igual que el punta Stephane Emaná. La resta, tots disponibles. Tejera tornarà a l'onze i els laterals Pol Valentín i Abraham estan disponibles per si l'entrenador vol oferir-los l'alternativa.



Així, amb Dimitrievski sota pals, la defensa l'hauran de formar Kakabadze, Xavi Molina, Carlos Blanco i Javi Jiménez. Per davant, en un més que probable 4-4-2, hi seran Tejera i Zahibo, amb Mesa escorat a una banda i Omar Perdomo a l'altra. A dalt, el Nou Estadi vol i, segurament, tornarà a veure la parella Barreiro-Uche.