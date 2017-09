Neix el primer club de 4x4 al Baix Camp

El 4x4 Muntanyes de Prades busca reunir el màxim nombre d'amants d'aquesta disciplina

El Club 4x4 Muntanyes de Prades ha vist la llum aquest 5 de setembre. I ho ha fet amb l'objectiu de reunir el major nombre possible de socis amants dels vehicles 4x4 per poder realitzar rutes. Això sí, respectant sempre l'entorn natural.Es tracta del primer club d'aquestes característiques al Baix Camp i, actualment, està construint un circuit propi a les Muntanyes de Prades. Tots els socis hi tindran accés i s'hi realitzaran proves, cursos de conducció i orientació i esdeveniments diversos.Els interessats a formar part d'aquesta família poden fer-ho dirigint-se a la pàgina web http://4x4muntanyesdeprades.es/ o bé al Facebook i a l'Instagram del club.