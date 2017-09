El CE Costa Daurada torna a competir després de sis anys

Participarà a la Lliga Catalana de Bàsquet en Cadira de Rodes i a la Copa Catalana

Redacció

Actualitzada 14/09/2017 a les 12:18

El Club Esportiu Costa Daurada reprèn la seva participació a la Lliga Catalana de Bàsquet en Cadira de Rodes i també a la Copa Catalana després de sis anys d’absència després d'aconseguir suports econòmics tant institucionals com privats.



Tal i com ha explicat aquest matí el president del club, Manel Seva, el CE Costa Daurada es planteja aquest retorn amb la intenció de créixer paulatinament com a club de manera que es pugui plantejar en un futur reptes més ambiciosos, com seria a hores d’ara accedir a la lliga espanyola. Actualment la lliga catalana és integrada per un total de 8 equips.



Per la seva part, Jordi Cervera, regidor d'Esports de Reus, ha expressat la voluntat d’ajudar a aconseguir que l’entitat es mantingui com un projecte estable i consolidat que pugui atraure jugadors i aficionats tant de Reus com de poblacions veïnes, de manera que sigui un referent de l’esport inclusiu a la zona.



La plantilla de l’equip és integrada pels següents membres: Jordi Bofarull Serra, Jesús Vázquez Hernández, Eloy Segura Puig, Andreu Castro Martínez, Manel Seva Vicente, Javi Vendrell Mercado, Marcos Codinachs tous, Jordi Fontana Fortuny, Eric Arredondo López, Álex Lara Fuentes, David González, Hatim Omary, Pere Anguera, Youssef El Moumene, Jaime Muñoz Falcón i David Alsina Caballero.