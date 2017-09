Contra l'Albacete sense centrals nats

Les lesions de Djetei, Suzuki i Perone deixen com a únics candidats a l'eix a Xavi Molina, Gaztañaga i Carlos Blanco, que són més aviat centrecampistes

Actualitzada 14/09/2017 a les 13:10

No era una excusa amb Lluís Carreras a la banqueta, i tampoc ho és ara amb Rodri, però les baixes per lesió continuen condicionant a un Nàstic que aquest diumenge rep a l'Albacete (18 hores) i que ho farà amb un greu problema en defensa.



Mohammed Djetei es va trencar el genoll durant la pretemporada, i estarà de baixa fins a l'any vinent. A més, aquesta setmana s'ha conegut que Daisuke Suzuki i Bruno Perone també estan lesionats, i cap dels dos arribarà a temps per jugar contra els manxecs.



Suzuki, amb una una lesió muscular a la part posterior de la cuixa esquerra, és baixa segura per diumenge, encara que els serveis mèdics esperen recuperar-lo pel duel de la pròxima setmana, a la Romareda. El cas de Perone és més complexe, ja que podria estar de baixa tres setmanes, segons les primeres estimacions fetes pel club. Lesionat en el genoll dret, el brasiler es perdrà els partits del Nou Estadi contra l'Albacete, el de Zaragoza i també té molts números per no estar disponible de cara al Nàstic-Barça B de l'1 d'octubre.



Aquestes tres baixes motiven que el Nàstic no tingui actualment cap central nat disponible. Els tres futbolistes que competiran per les dues posicions a l'eix són més aviat centrecampistes de tall defensiu, encara que han jugat molt en aquesta posició de central de què tant necessitat està actualment el Nàstic.



Xavi Molina, que va començar la temporada actuant de centrecampista, endarrerirà novament la seva posició per jugar a la defensa. I, al seu costat, dos jugadors competiran per un lloc. Carlos Blanco, central a Cádiz, podria repetir al costat del de la Canonja. Ell també té característiques per jugar a l'eix de la defensa i al centre del camp, però les necessitats de l'equip motivaran, amb gairebé tota seguretat, que diumenge actuï al costat de Molina.



L'altra possibilitat es diu Jon Gaztañaga. L'exjugador de la Real Sociedad es va fitxar com a centrecampista que pogués actuar de central en cas de necessitat. De necessitats, n'hi ha, però sembla que Blanco va per davant ara mateix.