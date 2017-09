Gaztañaga: «Els resultats no estan sortint, però ho donarem tot»

El centrecampista parla des de la concentració que està realitzant el Nàstic a Navata

Actualitzada 13/09/2017 a les 12:37

Jon Gaztañaga parla clar. El centrecampista del Nàstic ha demanat a l'afició que estigui del costat de l'equip aquest diumenge contra l'Albacete (Nou Estadi, sis de la tarda), tot i que l'equip encara no està a l'alçada del que s'esperava. «Fins ara no estan sortint els resultats tal com volem, però donarem el cent per cent tant en els entrenaments com en els partits. Necessitem que estiguin amb nosaltres», ha manifestat en aquest sentit.



El migcampista ha parlat des de Navata, on l'equip està concentrat des d'ahir. «Estem bé, treballant dur per poder preparar bé el partit contra l’Albacete. Rodri ens està transmetent els seus esquemes, el que vol de nosaltres», ha detallat sobre un Rodri que, segons les paraules de l'ex de la Reial Societat, «vol que ens associem i que estiguem junts, tant per atacar com per defensar».



L'equip torna avui a Tarragona, encara que, amb una sessió pendent (la de la tarda d'aquest dimecres), Gaztañaga s'ha felicitat perquè «aquests dos dies, amb dobles sessions, ens venen bé per agafar els conceptes del nou míster. A més, van bé per fer pinya».



Tant ell com la resta de la plantilla tenen ganes de tornar al camí de la victòria, ja que «quan tens un resultat negatiu, tens moltes ganes sempre que arribi el pròxim partit. Tinc ganes que arribi diumenge a les sis de la tarda».



En l'aspecte personal, el futbolista, que encara no està al cent per cent, ha remarcat que «els inicis són complicats, però cada dia em trobo millor, amb més ritme i estic millor amb els companys».