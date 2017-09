Xavi Molina: «Rodri és el nostre entrenador, no mirem més enllà»

El capità del Nàstic diu que «els que no estem rendint som nosaltres»

Lluís Carreras ja és història al Nàstic. Ara, l'entrenador és Rodri, arribat del filial. El club grana va anunciar-lo aquest dissabte com a tècnic interí, però la plantilla no pensa en aquestes catalogacions, i confia en ell al cent per cent.



Així ho ha demostrat el primer capità de l'equip, un Xavi Molina que ha parlat de Rodri aquest matí abans de marxar a Navata (Alt Empordà), on l'equip tarragoní realitzarà una mini-estada de concentració de dos dies.



«Per a nosaltres, és el nostre entrenador, i no mirem més enllà. Té tot el nostre crèdit i la nostra confiança», ha valorat el de la Canonja en referència al nou entrenador, que s'estrenarà aquest diumenge al Nou Estadi, contra l'Albacete (18 hores).



Molina té clar que la destitució de Carreras no s'ha produït només pel fet que el ja extècnic xoqués una vegada i una altra amb la direcció esportiva i amb el Consell d'Administració, ja que hi ha uns resultats, i els que els aconsegueixen són els propis jugadors. «Hi ha hagut un canvi d’entrenador, però els que no estem tenint un rendiment esperat som nosaltres, que estem sent responsables del mal inici que estem tenint», ha dit al respecte.