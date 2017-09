Perone i Suzuki, dubtes seriosos per diumenge

El brasiler es va lesionar durant l'entrenament de diumenge, mentre que el japonès va caure en el dic sec a Cádiz

Actualitzada 12/09/2017 a les 17:44

Més problemes pel Nàstic. Dos dels jugadors titulars indiscutibles fins ara són dubte més que seriós per rebre diumenge, a partir de les sis de la tarda, a l'Albacete.



Daisuke Suzuki i Bruno Perone han entrat a la infermeria i el més probable és que no puguin jugar davant dels manxecs. Així, dues baixes importantíssimes en defensa, que se sumarien a la ja confirmada de Mohammed Djetei, lesionat de llarga durada.



Suzuki pateix una lesió muscular a la part posterior de la cuixa esquerra. Actualment està pendent de proves i està realitzant tractament mèdic i de fisioteràpia. Va ser en el partit de Cádiz quan el defensa va notar molèsties, que han anat a més.



Per la seva banda, la lesió de Perone és la que sembla més greu. Després d'una topada en l'entrenament de diumenge, el brasiler es va haver de retirar de la sessió. Semblava una lesió greu, però podria quedar-se en res, o un o dos partits, sempre depenent de la seva evolució.



A dia d'avui, la participació de Perone en el partit de diumenge està pràcticament descartada, mentre que la de Suzuki, tot i que no tant, també és molt complicada.



Cap dels dos futbolistes ha viatjat amb la resta de l'equip a Girona en la mini estada que ha proposat Rodri.