Djetei i Emaná, els únics que segueixen a la infermeria del Nàstic

Tejera, Abraham, Pol i Jean Luc ja entrenen amb la resta del grup

Actualitzada 11/09/2017 a les 23:03

Bones notícies per al Nàstic i, per descomptat, per a Rodri. Dels sis futbolistes que ocupaven la passada setmana la infermeria, quatre ja l’han abandonada i aquest dilluns van entrenar amb el grup.



Es tracta dels laterals Pol Valentín i Abraham Minero, del migcampista Sergio Tejera i de l’extrem Jean Luc. Mohammed Djetei, amb el genoll trencat, i Stephane Emaná, que pateix una lesió muscular a la part posterior de la cuixa dreta, encara no estan disponibles.



Sense cap mena de dubte, la millor notícia és la tornada de Tejera, el futbolista que mou tot el joc del Nàstic. Amb gairebé tota la plantilla a punt, Rodri ho tindrà més fàcil per sumar la primera victòria grana.