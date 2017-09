Rodri, nou entrenador del Nàstic

El consell d'administració del Nàstic fulmina a Lluís Carreras i aposta per l'entrenador del filial

Actualitzada 09/09/2017 a les 18:24

Lluís Carreras ja no és entrenador del Gimnàstic de Tarragona. Des d’aquest migdia, el català ha deixat de ser l’entrenador grana, després de la decisió presa pel Consell d’Administració, que ha decidit rellevar a l’entrenador a causa dels mals resultats i d’altres circumstàncies.



El seu substitut serà Rodri, tècnic fins ara del filial, que agafarà el relleu de forma interina. L’acompanyarà com a segon entrenador Santi Coch, el qual coneix perfectament la plantilla i sap quines són les mancances que té actualment l’equip.



Com a primer entrenador, Rodri ha dirigit a l’Olot durant dues temporades, i que enguany era l’aposta del Nàstic per dirigir el filial. De moment, de la Pobla se’n farà càrrec el seu segon tècnic.



El Nàstic ha acabat fart de segons quines decisions i quines actituds d’un Lluís Carreras que mai ha estat capaç de connectar amb el club. Primer, amb declaracions encaminades a la direcció esportiva deixant clar que no estava a gust amb les seves decisions. Després, amb alineacions i decisions sobre la gespa que no tenien ni cap ni peus. A més, la derrota a Cádiz i el fet d’haver jugat d’inici amb cinc defensors més Xavi Molina, ha estat un dels màxims detonants. Un entrenador que arribava per intentar jugar bé i agradar no pot sortir amb sis defensors.



Ara, s’obre un nou horitzó en el qual queden 38 jornades per endavant, 114 punts. Tot és possible i, mentre el club busca entrenador, una bona feina de Rodri podria significar la seva continuïtat.