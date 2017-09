Es desenvoluparà el d’octubre i l’organització espera acostar-se a les 2.000 inscripcions

Actualitzada 07/09/2017 a les 14:28

El gran èxit i l’excel·lent acollida que ha tingut la Women Race a Tarragona des del seu naixement, l’any 2014, ha motivat que les inscripcions pugin any a any i que enguany, en la seva quarta edició, l’organització esperi acostar-se a les 2.000 (l’any passat van inscriure-s’hi 1.490) que s’han obert.



Serà el 8 d’octubre, a partir de dos quarts de deu del matí, quan la prova doni el tret d’inici, davant d’El Corte Inglés de Tarragona, a la rambla Llúis Companys. Enguany, però, el recorregut patirà alguna modificació, ja que així ho ha aconsellat la Guàrdia Urbana de Tarragona. La major novetat de la prova, de cinc quilòmetres de recorregut, és que passarà per tota la Rambla Nova, fins el final, no com succeïa en anteriors edicions.



S’hi poden inscriure dones majors de 12 anys i el preu de la inscripció és de 9 euros (9,40 si es fa online a womenraceelcorteingles.cat). La samarreta commemorativa de la cursa té un preu de 3 euros i, la de la gorra, de 7 euros. Tots els beneficis aniran a parar a AFANOC, que destinarà el recaptat a reforçar els seus projectes locals contra el càncer infantil, com ara el suport psicosocial integrat de forma continuada durant tot el procés de la malaltia.



Jordi Romagosa, director de Comunicació del Corte Inglés, va remarcar durant la presentació de la prova la seva felicitat, ja que «la resposta de la ciutat de Tarragona envers la Woman Race ha estat molt potent, i no ens ho podíem imaginar».