Aritz López Garai: «Em va passar que abans d'una reunió era futbolista i, després, vaig deixar de ser-ho»

Aritz López Garai està completament convençut que es formarà un bon equip, capaç d’assumir els reptes que va plantejar Joan Oliver

Actualitzada 13/07/2017 a les 19:36

—Passar tan ràpid de jugador a entrenador d’un equip de Lliga Professional era el dibuix que tenia de la seva carrera?

—Amb el pas del temps, pensava que podia arribar aquest moment. El que sí és veritat és que no creia que podia ser tan aviat. De vegades, en el món del futbol les dates no les marquen ni els futbolistes ni els entrenadors. Crec que aquesta oportunitat m’arriba en un bon moment tant en el personal com en el professional.

—Què va passar perquè tant de sobte el club volgués comptar amb vostè per a la banqueta?

—No ho sé. El club em va trucar, em va dir que volia parlar amb mi i jo vaig acudir a la cita perquè, evidentment, els havia d’escoltar. No intuïa que em proposarien ser entrenador, ja que ningú m’havia comentat mai absolutament res. Al principi em va impactar, però estic completament convençut que puc amb aquest repte. No vaig dubtar en cap moment acceptar aquesta proposta.

—Diu que no va dubtar, però va existir algun moment en què ho va haver de pensar amb la família? Ho dic perquè és un pas prou important.

—Dubte, mai. Sí que va existir un impàs, ja que abans d’una reunió ets futbolista i, quan marxes, deixes de ser-ho. Simplement, has de pensar que deixes de fer tot el que havies fet durant tota la teva vida i passes a ocupar un altre lloc en això del futbol, com és ser entrenador.

—Què li passa pel cap el primer dia de la pretemporada?

—Que he de convèncer als jugadors que creguin en mi, i jo he d’intentar arribar a ells.

—Creu que a algun futbolista li podria costar assimilar el fet que el López Garai company serà el que ara decidirà si juga o no juga?

—No, i ho estan demostrant. En el món professional tots sabem quin rol tenim. M’han acceptat de forma excel·lent.

—Joan Oliver va posar un llistó molt alt. Vol que l’equip acabi en el primer terç de la classificació.

—És la mentalitat guanyadora que té ell. És una persona que pensa en gran, i la gent així sempre m’ha agradat. Si podem aconseguir-ho, per què no intentar-ho?

—Respecte a la temporada passada, han marxat els dos laterals titulars, els dos centrecampistes titulars i algun jugador més que ha estat important. Serà difícil trobar-los substitut?

—És un fet que ens fa ocupar part del nostre temps. Sí que el lloc que està una mica més per determinar és el centre del camp. Però no em preocupa, sinó que més aviat m’ocupa.

—Què està passant en aquest mercat d’estiu, on està costant tant fitxar bons jugadors?

—En certa manera, hi ha equips que tenen un poder econòmic que està molt per damunt de la resta. Nosaltres hem de tenir el radar de futbolistes més obert que mai i, en aquest sentit, estic molt tranquil perquè tenim una direcció esportiva que treballa 24 hores per tenir-ho tot controlat.

—Li agraden els fitxatges que està fent el CF Reus?

—Són primeres opcions. Crec que ens aportaran molt tots en la seva respectiva posició.

—Ara falta un perfil López Garai a la plantilla.

—Sí. Al final, les comparacions sempre seran odioses, però aquest negoci és així. No trobaràs un López Garai, ni un Ramon Folch ni un Albístegui. Cada jugador és com és. S’han de buscar jugadors que puguin competir en cada moment.

—Canviarà el dibuix del CF Reus la pròxima temporada?

—No ho sé. Esperaré a veure quin tipus de jugadors arriben. Tinc clar quina idea de futbol ha de tenir el meu equip, però si tinc quatre centrecampistes meravellosos, jugaré amb quatre i, si en tinc sis, jugaré amb sis.

—Creu que hi ha algun jugador que ja formava part de la plantilla que estigui en disposició de fer un gran salt?

—En això estem. Hi ha jugadors que la passada campanya va realitzar una campanya sensacional, mentre que hi ha d’altres que no ho van poder fer. Els convido a tots a fer un pas al front.

—En el passat mercat d’hivern potser va faltar fitxar un davanter per aspirar a objectius més alts. A banda de Máyor i d’Edgar Hernández, quants puntes més vol López Garai a la seva plantilla?

—Per voler-ne... (Riu). Tinc dos grans davanters, que ens poden donar molt, però no et mentiré ni a tu ni a ells. Possiblement vingui un jugador o més en aquesta posició.

—Amb quin percentatge de plantilla vol marxar a l’estada de pretemporada de Rialp?

—No ho sé. Els temps els marca el mercat.