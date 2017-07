Recepció als esportistes vendrellencs pels èxits assolits aquesta temporada

L'alcalde, Martí Carnicer, i el regidor d'esports, Ferran Trillas van rebre el Club Runners El Vendrell, l'equip sènior d'hoquei del CE Vendrell i l'Associació de Bàsquet El Vendrell

Redacció

Actualitzada 13/07/2017 a les 10:51

La Sala de Plens de l’Ajuntament del Vendrell va acollir, ahir a la tarda, un acte de recepció i reconeixement a tres entitats esportives pels èxits assolits la temporada 2016-2017. Els encarregats de rebre els esportistes van ser l’alcalde del municipi, Martí Carnicer, i el regidor d’Esports, Ferran Trillas.



En primer lloc, es va rebre un grup de nois i noies del Club Runners El Vendrell, els quals han assolit diversos podis en campionats de Catalunya, d'Espanya i Europa. Per altra banda, també es va fer un reconeixement a l'equip sènior de Segona Catalana d'hoquei del CE Vendrell, per haver aconseguit l'ascens a Primera Catalana. Després va ser ser el torn de l'Associació Bàsquet El Vendrell, que es va presentar amb l'equip Infantil Femení, campió de Catalunya, i amb l'equip Sènior Masculí, campió de Catalunya Segona Categoria i que també ha aconseguit l'ascens a Primera Categoria Catalana.



Tant l'alcalde com el regidor van felicitar els esportistes i van agrair l'esforç de les juntes de les entitats, dels seus tècnics i, també, de les famílies per representar el Vendrell arreu on van i deixar-lo en tan bona posició en l'àmbit esportiu.