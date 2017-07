Òscar Cadiach espera el moment oportú per intentar el segon atac al Broad Peak

L’alpinista tarragoní apura les hores de dia al camp base (4.900 metres) per iniciar un nou intent

Redacció

Actualitzada 13/07/2017 a les 17:37

Òscar Cadiach apura les hores de dia al camp base (4.900 metres) per iniciar un nou atac, el segon al Broad Peak, muntanya de 8.047 metres. Els partes meteorològics són ambigus; mentre que uns pronostiquen un finestra de bon temps fins dilluns, altres preveuen vents forts a la part alta de la muntanya que farien inviable l’intent. A darrera hora d’aquest dijous, quan es clarifiqués la situació, seria el moment en què Cadiach i el seu equip havien de decidir l’hora de l’atac. Per tant, en les pròximes hores hi haurà novetats al respecte.



Ja fa quatre dies que van baixar de la muntanya, del seu primer intent d’enguany al Broad Peak, i han tingut temps de descansar. No obstant, porten dues jornades consecutives amb forta calor i pluja a la base, el que complica de retruc la ruta d’accés fins al camp 1 de la muntanya, la més exposada pel risc d’allaus. Això els ha fet ser cautelosos i ja han ajornat un dia la sortida cap alscamp d’altura. En una trucada aquest dijous al matí al Pont de Mahoma de Tarragona Ràdio, Cadiach va detallar com està la situació de cara a les opcions de fer aquest nou intent.



Al base cada vegada queden menys alpinistes, ja que moltes de les expedicions han marxat fins al veí camp base del K2. Pel que fa al grup d’alpinistes internacionals que acompanya Cadiach, als dos austríacs i al suís se’ls acaba dimarts que ve el permís, quan ja hauran de tornar pel Baltoro cap als seus respectius països.



Tot apunta, doncs, a que ho tornaran a provar en les properes hores, amb un mínim de tres jornades per a poder situar-se novament als 7.200 metres del camp 3, i iniciar des d’aquí l’atac al cim.