Andreu: «Qui vulgui a Perone que pagui tres milions d'euros»

El president del Nàstic desvela que el club vol ampliar el contracte del central

Actualitzada 13/07/2017 a les 14:04

Bruno Perone no marxarà del Nàstic. Almenys, això és el que assegura el president del Consell d'Administració del Nàstic, un Josep Maria Andreu que va mostrar-se molt taxatiu sobre la situació del central.



En l'acte de presentació dels cinc primers fitxatges del Nàstic, Andreu va voler deixar molt clar que «Perone té contracte amb el Nàstic, li queda un any més i nosaltres volem que es quedi».



El Saragossa s'ha interessat en els serveis del brasiler, encara que si vol contractar-lo haurà de rascar-se la butxaca ja que, segons Andreu, «qui vulgui a Perone haurà de pagar els 3 milions d'euros de la seva clàusula de rescissió».



L'entrenador del Saragossa i extècnic del CF Reus, Natxo González, ha insistit molt en la contractació de Perone, ja que li agrada molt la seva potència, el joc aeri i la seguretat defensiva que aporta.



No només Andreu creu que Perone no sortirà, sinó que també ha avançat que «volem ampliar el contracte de Bruno Perone perquè es quedi molts anys al Nàstic».