Pablo Íñiguez reforça la defensa del Reus procedent del Vila-real

Té 23 anys i compta amb experiència a Segona A, on ha jugat al Girona i al Rayo Vallecano, sempre com a cedit

Actualitzada 11/07/2017 a les 21:15

El CF Reus Deportiu va comunicar ahir a la tarda que ha arribat a un acord per fitxar Pablo Íñiguez procedent del Vila-real. El jugador actua com a defensa central i va néixer a Burgos l’any 1994.



El tercer fitxatge del CF Reus s’ha format futbolísticament al club de La Plana, on va arribar a debutar amb el primer equip a Primera Divisió després de passar pels dos filials groguets.



Tot i els seus 23 anys, Íñiguez també acumula experiència a la categoria de plata del futbol nacional, després de jugar cedit la temporada passada al Rayo Vallecano i la campanya 2014-15 al Girona. A més, el nou jugador roig-i-negre també ha estat internacional amb la selecció espanyola sub-17, sub-19 i sub-21.



A l’equip gironí va disputar 14 enfrontaments a Segona A, sis dels quals com a titular, en els quals va acumular 624 minuts. Llavors només tenia 20 anys. Pel que fa a la temporada passada, quan militava a les files del Rayo Vallecano, només va poder jugar sis enfrontaments de Lliga a Segona Divisió. En tots ells va ser titular i va disputar-ne tots els minuts, amb què va acabar acumulant 540 minuts més a la categoria de plata.



Íñiguez s’incorporarà avui mateix als entrenaments amb la resta dels seus nous companys i serà presentat oficialment com a jugador del CF Reus a la una del migdia a la sala de premsa de l’Estadi Municipal, on estarà acompanyat del director esportiu de l’entitat reusenca, Sergi Parés.