Oficial: Toscano fitxa pel Nàstic

Prové del Badalona

Actualitzada 12/07/2017 a les 20:02

El Nàstic ha fet oficial el fitxatge de Sandro Toscano, que arriba a Tarragona per reforçar el centre del camp.



Toscano té 21 anys i prové del Badalona del grup tercer de Segona Divisió B i actua a la mitja punta, encara que la seva polivalència el permet caure a les bandes.



És un futbolista de molta qualitat, que ja coneixen perfectament a Tarragona. I és que aquest jugador nascut a Cosenza (Itàlia) ja va militar a les categories inferiors del Nàstic. Ho va fer en la seva etapa com a cadet, després d'arribar-hi procedent del Barça. No va passar desapercebuda la seva qualitat, ja que se'l va emportar el Reial Madrid, qui no va fer-li contracte professional en acabar com a juvenil, i el va fitxar el Sabadell, per incorporar-lo al seu filial, a Tercera Divisió.