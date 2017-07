Íñiguez: «Busco la continuïtat que no he tingut fins ara»

El central de 23 anys parla ja com a jugador del CF Reus

Actualitzada 12/07/2017 a les 14:01

Pablo Íñiguez, tercer fitxatge del CF Reus, ha explicat aquest migdia els motius que l'han portat a vestir la samarreta roig-i-negra. Ha comentat que «vaig començar a tocar el futbol professional sent força jove. He jugat partits a Primera i a Segona, però no he tingut una gran continuïtat, i això és el que busco».



Sergi Parés, director esportiu de l'entitat reusenca, ha reconegut que ja fa algunes temporades que van darrere del futbolista, de 23 anys, que ha signat per les tres pròximes temporades. El mateix jugador ha reconegut en aquest sentit que «la temporada passada va haver-hi algun contacte, però vaig notar que el Rayo va demostrar una mica més d’interès». Finalment, va acabar marxant l'equip madrileny.



La seva polivalència li permet jugar tant de central com de mig centre defensiu, i no es vol marcar objectius massa concrets de cara a la temporada que comença a l'agost. «Tocarà competir cada partit i, després, ja veurem. Primer l’equip s’ha de salvar i, després, ja veurem», ha assegurat