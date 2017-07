El Nàstic 2017-18 es posa en marxa

Amb les absències d’Uche, Suzuki i Jean Luc, l’equip tarragoní comença els entrenaments a les ordres de Lluís Carreras

Actualitzada 12/07/2017 a les 21:55

El Gimnàstic de Tarragona 2017-18 ja està en marxa. Aquest dimecres a la tarda, tots els integrants de la plantilla, a excepció d’Uche, Suzuki i Jean Luc que, per diversos motius, tenien permís, es van posar en moviment.



A les ordres de Lluís Carreras, nou entrenador grana, però escoltant les instruccions de Sergio Dorado, el segon tècnic, els tarragonins van iniciar la pretemporada de la il·lusió, la que vol esborrar una campanya 2016-17 que va obligar a patir a socis i a aficionats després d’una salvació agònica.



Uche no va fer acte de presència a la sessió perquè està perfilant el seu traspàs al futbol xinès. Suzuki tenia permís per allargar les seves vacances i Jean Luc també podia arribar més tard, però per un motiu de pes. I és que l’ivorià s’ha casat aquest estiu.



Moltes absències destacades durant l’entrenament. Des de la de Manolo Reina, porter titular en les darreres temporades, fins a la d’Álex López, que ha acompanyat el meta al Mallorca. Iago Bouzón, Gerard Valentín, Luismi, Cordero, Uche... Molts futbolistes que formaven part de la plantilla la passada campanya i que aquest dimecres no es van poder veure al Nou Estadi, en una sessió que va comptar amb prop d’una trentena d’aficionats que no es van voler perdre el retorn del seu equip.



El que no va fallar va ser Xavi Molina, un dels màxims exponents de la plantilla i l’home que està cridat a ser el capità de l’equip grana. El de la Canonja, abans de l’entrenament, va expressar les seves impressions en roda de premsa. «Hem desconnectat una mica i hem descansat a les vacances, ho necessitàvem per desconnectar», va manifestar el futbolista.



El jugador sap que tothom parteix amb les mateixes possibilitats de jugar, ja que «comencem des de zero, a intentar guanyar-nos les garrofes des del principi. Amb il·lusió i ganes que l’equip comenci bé». També va tenir paraules el futbolista pels jugadors que han marxat i que no formaran part de la pròxima plantilla, als quals els desitja «molta sort». Entre els jugadors que han marxat hi ha Manolo Reina, que ha decidit fitxar pel Mallorca, i que és un dels millors amics del de la Canonja. «El Manolo sap el que penso d’ell. Em va fer ràbia no poder estar en el seu adéu, però ell sap que aquí té un amic i que li desitjo que l’any vinent ens puguem enfrontar», va afirmar sobre el de Villanueva del Trabuco.



El Nàstic s’haurà de basar, segons Xavi Molina, en «córrer molt, lluitar molt i intentar jugar bé a futbol. Si fem totes aquestes coses bé, crec que podem ser optimistes. Hem de preparar-nos per a la pròxima temporada, que serà molt dura». De cara a la nova campanya, segons va detallar Molina, «la sensació és d’il·lusió. Els quatre nous fitxatges són bons jugadors, els coneixem». Molina sap que a partir d’ara serà tot un líder al vestidor, encara que aposta per la humilitat. «Sincerament, em sentia igual de líder l’any passat que el primer dia que vaig venir aquí. Hi ha moltes persones que tiren del carro, encara que no siguin capitans. Vam ser un grup compacte», va dir.