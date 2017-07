Santamaría: «Vinc a competir»

El nou porter del CF Reus assegura que no té por a la competència i que intentarà treure-li el lloc a tot un Edgar Badia

Actualitzada 10/07/2017 a les 21:05

Roberto Santamaría va ser presentat aquest dilluns al migdia com a nou jugador del CF Reus. Es tracta de la primera incorporació del club de la capital del Baix Camp, la qual era completament necessària tenint en compte que Jordi Codina, que ha signat pel Fuenlabrada, no ha renovat amb l’entitat reusenca.



«Vinc a sumar, a intentar que el club segueixi creixent. També a competir per jugar. Vaig anar a Pamplona, on Asier Riesgo era titular indiscutible i vaig acabar jugant. Es tracta de lluitar», va destacar el futbolista, el qual no té por a lluitar-li el lloc a Edgar Badia, que va estar a un pas de ser el Zamora la passada temporada.



Santamaría va deixar el Mallorca després d’un descens cruel, on els balears, tot i comptar amb una plantilla que havia de lluitar per les posicions altes, va acabar entre els quatre últims i va quedar condemnat a la Segona B. «Després d’un any tan complicat com el passat, s’agraeix que pensin en tu», va destacar el porter, que va prendre part en el primer entrenament del seu nou equip, on «no coneixia a molts companys del CF Reus, però m’han acollit molt bé».

Per la seva banda, el director esportiu de l’entitat de la capital del Baix Camp, Sergi Parés, va destacar sobre Roberto Santamaría que «és un gran porter, que sap aguantar molt bé la pressió».



«Tenim una de les millors porteries de la categoria. Ell és bo sota els pals, bo amb la pilota als peus i que va ser titular en un equip tan competitiu com el Mallorca», es va felicitar el màxim responsable esportiu. Parés, que continua amb la confecció de la plantilla del CF Reus 2017-18, va afirmar que «la porteria és una posició especial, diferent, però la tenim ben resolta amb l’arribada de Santamaría». «Volem que amb ell també millori l’Edgar Badia», va sentenciar sobre la porteria.



Parés sap que està costant confeccionar una bona plantilla, ja que enguany s’ha disparat el mercat i els jugadors demanen unes xifres força elevades a la Segona Divisió A. En aquest sentit, va detallar que «aquest any el mercat està molt desorbitat. Tenim la il·lusió de fer un molt bon equip, però és complicat. Aquesta setmana tancarem tres o quatre jugadors més que esperem tancar».



D’aquesta manera, ell demana que la gent no es posi nerviosa i que confiï que al final hi haurà un equip competitiu. «Hem de tenir paciència per fer un molt bon equip, i el farem», va destacar Parés.