El tarragoní i el seu equip ja han recuperat forces al camp base i es troben molt animats després de comprovar que uns austríacs han van fer cim ahir

Actualitzada 11/07/2017 a les 18:54

Òscar Cadiach tornarà a pujar cap als camps d’altura del Broad Peak aquesta setmana. L’equip ja ha recuperat forces al camp base i estan animats després que els austríacs de Rupert Arnold Hauer hagin fet cim aquest dimarts.



L’alpinista tarragoní ha col·laborat amb aquesta expedició, cedint-los les cordes fixes que tenia en un dipòsit que l’any passat va deixar al camp 3, i també deixant-los les tendes parades a 7.200 metres. En una trucada al Pont de Mahoma de Tarragona Ràdio, Cadiach ha manifestat que és molt bona senyal que aquests alpinistes amics hagin fet cim. A més, assegura que ell està «molt bé» i es mostra molt engrescat per un nou intent que espera que sigui el definitiu per complir el seu objectiu.



Al camp base hi ha també una expedició d’americans que acaben d’arribar aquesta setmana i que es podrien afegir a l’intent. Segons assegura Òscar Cadiach, la ruta està «més o menys segura al coll», com es va poder demostrar ahir. A més, el tarragoní va deixar ben clar que en els propers dies tornaran a tirar cap amunt.



De fet, amb els austríacs d’Arnold, van coincidir al camp 3 i els van proposar fer l’atac plegats. Cadiach va desistir per la fatiga acumulada per estar massa dies en altura, a 7.200 metres.



Òscar Cadiach i la resta de la cordada descansen des d’aquest diumenge al migdia al camp base del Broad Peak.



En un especial del programa d’alpinisme, El Pont de Mahoma va aconseguir parlar amb Conrad Blanch, cap de l’expedició en la qual el mateix Cadiach es va poder convertir en el primer català en coronar el sostre del món i primer occidental en pujar l’Everest sense oxigen i pel vessant nord, l’any 1985. Conrad Blanch arfirma que Cadiach s’aclimata molt bé, tot i que en les condicions adverses que s’han trobat al Broad, el millor és baixar.



En el mateix programa, Jordi Magriñà, que va acompanyar Cadiach en el seu primer vuitmil, al Nanga Parbat el 1984 per la paret del Rupal, va destacar la capacitat innata de l’alpinista per saber quan és el moment propici per iniciar l’ascens i també per tirar avall.



També va recordar que per sobre dels 7.000 metres no es descansa. I creu que han fet bé de decidir baixar fins el campament base.



Un altre alpinista veterà, el basc Juanito Oiarzabal, que es coneix molt bé el Broad Peak, va subratllar que ja fa temps que costa fer cim en aquesta muntanya del karakorum, i també al veí K2, on la neu pel motiu que sigui no es transforma a les cotes més altes.

Cadiach va fer cordada amb Mohammed Ali Sadpara i el suís, Toni Spirig. El company turc, Tunc Findik i els dos austríacs, Michael Hrobath i Heinz Hödl, que es van retirar ja dissabte cap al camp base. L’equip s’ha reunificat al base i encararan ara novament l’atac junts en els propers dies.