El portuguès signa per cinc temporades

Actualitzada 11/07/2017 a les 13:36

Gustavo Ledes ja vesteix la samarreta del CF Reus. El migcampista potuguès ha signat un contracte per a cinc temporades.



Als seus 24 anys, arriba en el millor moment al club i, segons ha destacat durant la seva presentació, arriar a Reus «és una oportunitat molt bona per consolidar-me en el futbol professional. Vinc a ajudar a l’equip».



«Coneixia Reus des que estava a Segona B, i he escollit venir aquí per la confiança que m’han donat», ha afegit el futbolista, que ha reconegut que tenia més propostes sobre la taula: «Tenia ofertes per marxar a l’estranger, però m’agrada molt la Lliga Espanyola».



«Crec que l’estil de joc del Reus m’ajudarà bastant», ha sentenciat.