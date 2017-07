Els socis del Nàstic que assisteixin a tots els partits de la primera volta tindran un abonament gratuït

Aquest abonament serà per a la segona volta

Redacció

Actualitzada 11/07/2017 a les 20:20

El Nàstic ha creat un Welcome Pack per a tots els socis del Nàstic, tant els que renovin el seu abonament, com els que es facin socis per primera vegada. Aquest regal de benvinguda inclou diversos avantatges, a més d’informació sobre l’escola i el futbol base del Nàstic així com sobre les accions socials que realitza l’entitat.



Amb el Welcome Pack, tots els socis del Nàstic podran adquirir les samarretes de la temporada 2016-17 a tan sols 19,90 euros. A més, enguany la fidelitat tindrà premi, i és que tots aquells socis que assisteixin al 100% dels partits de la primera volta rebran, de manera gratuïta, un segon abonament.



El Welcome Pack del Nàstic compte amb el patrocini de SEUR i incorpora els colors de la bandera de Tarragona, igual que els nous abonaments de la temporada 2017-18.