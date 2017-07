El Nàstic fitxa el defensa de la Juventus Carlos Blanco

El futbolista signa per dues temporades més una segons objectius

Actualitzada 11/07/2017 a les 17:56

El Nàstic ha fet oficial la contractació de Carlos Blanco, defensa central de la Juventus, que també pot actuar de centrecampista defensiu.



El jugador de 21 anys signa per dues temporades més una segons objectius. Carlos Blanco se suma al projecte esportiu 2017-18 del Nàstic, després de finalitzar la seva vinculació amb l'equip italià. La passada campanya va estar al primer equip del Lausanne-Sports de Suïssa, de la màxima categoria del país, en qualitat de cedit. Es tracta d’un futbolista de molta projecció de futur. Destaca pel bon joc aeri, gràcies als 1,88 metres d’alçada, l’ordre defensiu i el bon tracte de pilota, tant en la sortida des del darrera com el desplaçament en llarg.



La nova incorporació del Nàstic compta amb un gran bagatge en el futbol formatiu, ja que ha passat per les categories inferiors del RCD Espanyol, el FC Barcelona i la Juventus FC. En el club italià, Blanco va combinar entrenaments amb el primer equip i va jugar amb l’equip Primavera.