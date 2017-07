Álex López marxa traspassat al Mallorca de Vicente Moreno

El davanter de Calafell no ha pogut quallar al Nàstic després de dues temporades a Tarragona arribat del València Mestalla

Actualitzada 11/07/2017 a les 11:27

Álex López no continuarà al Gimnàstic de Tarragona. El davanter de Calafell marxa al Mallorca traspassat, tal com va explicar el club aquest dilluns mitjançant un comunicat oficial.



El futbolista va arribar a Tarragona fa dues temporades, en una gran operació en la qual el Nàstic es va gastar al voltant de 150.000 euros en concepte de traspàs al València Mestalla. Va venir del filial valencianista després de marcar onze gols a la categoria de plata, cinc dels quals anotats en el darrer partit de la Lliga regular.



El Nàstic va apostar fort per un jugador que, malauradament, no ha ofert el rendiment que s’esperava d’ell. Va gaudir de la confiança de gairebé tots els entrenadors que l’han tingut a les seves ordres al Nàstic, però les seves xifres anotadores no han estat a l’alçada d’un davanter del club tarragoní.



En els 45 partits que ha disputat amb la samarreta del Nàstic a Segona Divisió A, ha anotat cinc gols, encara que a Tarragona el valoraven per molts altres aspectes que no pas la seva efectivitat de cara a porteria. Sempre ha lluitat totes i cadascuna de les pilotes que han passat pel seu costat i ha ajudat als seus companys a marcar gols.



Les xifres del traspàs d’Álex López al Mallorca no s’han fet oficials, ja que existeix un contracte de confidencialitat, però segons ha pogut saber aquest diari, a Tarragona estan molts satisfets amb l’operació.



A Mallorca, Álex López es retrobarà amb un dels seus màxims valedors, com és Vicente Moreno, que el va tenir a les seves ordres durant una temporada i mitja al Nàstic. El tècnic sempre li va donar minuts esperant que fos aquell davanter de referència del Nàstic i ha estat el principal responsable del fitxatge del calafellenc pel club balear.



En el seu nou club, Álex López es podrà retrobar amb molts companys que ja coneix de la seva etapa al Nàstic. Manolo Reina, també traspassat al club illenc, és un d’ells. Un altre és Xisco Campos, que ha deixat la Ponferradina per iniciar una nova aventura a la seva terra natal.



El Nàstic, en el comunicat abans esmentat, «agraeix a Àlex López de Groot la dedicació, treball i compromís que ha aportat a la disciplina del primer equip del Gimnàstic de Tarragona durant els darrers dos cursos esportius i li desitja molta sort en el seu nou equip, el RCD Mallorca». Manu Barreiro i Stephane Emaná, que també sortirà (segurament cedit) durant aquest mercat d’estiu, són els dos unics puntes amb què compta ara el Nàstic.