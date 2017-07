Roberto Santamaría: «Vinc a sumar»

El meta vol lluitar-li el lloc a Edgar Badia

Actualitzada 10/07/2017 a les 13:30

Roberto Santamaría, porter fitxat pel Reus procedent del Mallorca per a les dues pròximes temporades, ha assegurat aquest migdia durant la seva presentació que «vinc a sumar, a intentar que el club segueixi creixent. També a competir per jugar. Vaig anar a Pamplona, on Asier Riesgo era titular indiscutible i vaig acabar jugant. Es tracta de lluitar».



Ell se sent molt agraït per l'interès reusenc, ja que «després d’un any tan complicat com el passat, s’agraeix que pensin en tu».



Avui ha realitzat el seu primer entrenament com a reusenc, i ha apuntat que «no coneixia a molts companys del CF Reus, però m’han acollit molt bé».



Sergi Parés, director esportiu del CF Reus, s'ha mostrat molt feliç per l'arribada del meta, i ha destacat que «la porteria és una posició especial, diferent, però la tenim ben resolta amb l’arribada de Santamaría».