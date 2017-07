Òscar Cadiach abandona l'ascens al Broad Peak

El tarragoní es retira per l'acumulació de neu a la part alta de la muntanya

Redacció

Actualitzada 10/07/2017 a les 10:23

Òscar Cadiach es retira abans del coll del Broad Peak per l’excés d’acumulació de la neu a la part alta de la muntanya. En una trucada al pont de Mahoma a les set del matí (les deu del matí al Pakistan) l’alpinista ha explicat que el cansament acumulat durant dos dies al camp 3 els ha passat factura.



A més, s’han trobat més d’un metre de neu nova en l’ascens cap al coll. La cordada també ha hagut d’endarrerir la sortida dels 7.200 metres aquesta passada nit a causa del vent, el que també ha condicionat l’ascens.



La intenció de l’alpinista era arribar de nit al coll del Broad, a uns 7.900 metres, per encarar després l’avant cim de la muntanya i l’aresta somital fins al cim, de 8.047 metres. Ha fet cordada amb Mohammed Ali Sadpara i el suís, Toni Spirig.



Ha estat un cap de setmana llarg, amb una falsa finestra de bon temps que es va convertir en un canvi sobtat de les condicions meteorològiques, amb vent i una forta nevada, que els va alentir el pas i minvar les forces. La finestra de bon temps anunciada, es va girar, tal i com va relatar el mateix Cadiach en la comunicació amb el Pont de Mahoma, amb un metre de neu nova durant la nit i fort vent. L'excessiva neu per sobre de C3 ja va frustrar l'intent d’una primera expedició internacional que es trobava divendres a la muntanya. El grup s’estava al Broad aclimatant pel seu veritable objectiu, el veí K2.



Una part de la cordada, amb el turc Tunc Findik i els austríacs, Michael Hrobath i Heinz Hödl ja van baixar dissabte cap al camp base. L’equip de Cadiach va arribar aquest dissabte al camp 3 (7.200 metres). La nit anterior deixaven enrere els 4.900 metres del camp base després d’uns dies de mal temps, enllaçant fins el camp 2 (a 6.300 metres) amb un trajecte de 12 hores.