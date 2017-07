Oficial: Tete Morente fitxa per quatre temporades

Té 20 anys i arriba de l'Atlètic Balears

Actualitzada 09/07/2017 a les 20:19

Per fi ha fet oficial el Nàstic de Tarragona el fitxatge de José Antonio Morente Oliva, o més conegut en el món futbolístic com a Tete Morente. Nascut a la Línea de la Concepción, a Cadis, el 4 de desembre del 1996, aquest jove extrem esquerrà es converteix en el tercer fitxatge oficialitzat pel conjunt tarragoní.

Tal com va avançar el Diari Més el passat 28 de maig, Tete Morente jugarà al club tarragoní i serà un dels futbolistes que formarà part del nou projecte grana. Tal com va explicar el Nàstic ahir mitjançant un comunicat, el futbolista signa per les quatre pròximes temporades, de forma que acabarà el seu lligam amb el club català el 30 de juny del 2021.



Morente ja feia més de dos mesos que era a Tarragona. Era així perquè s’estava recuperant d’una lesió que el va mantenir apartat dels terrenys de joc des del mes d’abril, quan va dir adéu a la temporada amb la samarreta de l’Atlètic Balears. El conjunt illenc, que ha estat l’equip de Morente en aquesta darrera temporada, l’ha pogut gaudir només un any, ja que el Nàstic ha estat molt hàbil i se l’ha pogut emportar sense haver de pagar res en concepte de traspàs, ja que finalitzava contracte.



En la 2016-17, amb l’Atlètic Balears, va disputar 23 partits i, als seus 20 anys, ja ha demostrat una bona capacitat de dribling per banda esquerra, que és per on ell juga més còmode. Ell és dretà, però li agrada entrar de fora a dins per tenir més possibilitats de xut. D’aquests 23 enfrontaments, en 13 ocasions va ser titular, mentre que en els 10 restants va haver de sortir des de la banqueta. Només va ser capaç de marcar un gol i va veure cinc cartolines grogues.



Morente, d’aquesta manera, es converteix en el tercer fitxatge d’aquest mercat d’estiu pels interessos del club grana. El primer va ser Maikel Mesa, arribat del Mirandés, i que arriba per reforçar el centre del camp. El segon, Abraham Minero, lateral esquerre que pertanyia al Saragossa però que la campanya passada havia militat al Llevant. Ara, arriba Morente i, abans de començar la pretemporada, segur que el Nàstic anunciarà alguna cara nova més.