Miguel Muñoz guanya el seu tercer Open Internacional d'Escacs de Torredembarra

Xavier Ferran i Ruslam Pogorelov, segon i tercer, respectivament

Redacció

Actualitzada 10/07/2017 a les 12:07

L’Open Internacional d’Escacs de Torredembarra ha viscut, aquest cap de setmana, una de les edicions més igualades i amb un final més ajustat en la seva dinovena edició, disputada al Pavelló Sant Jordi de l’1 al 9 de juliol.



S’ha arribat a la darrera ronda amb tres candidats al títol i finalment ha estat el gran mestre d’origen peruà, Miguel Muñoz, qui s’ha imposat a la resta de rivals i ha sumat el seu tercer torneig torrenc –l’últim l’havia guanyat el 2013-. El gran mestre FIDE tarragoní Francesc Xavier Farran i el gran mestre ucraïnès Ruslam Pogorelov han completat el podi d’una edició que ha comptat amb 103 jugadors, la segona millor inscripció de la història del campionat.



L’actual campió de Catalunya sub-16, Albert Castillo, ha estat una de les grans sensacions de l’open torrenc. Ha estat l’únic jugador que no ha perdut cap partida i ha sumat 7 punts, empatant a 7 punts amb Pogorelov, que l’ha superat en el desempat. L’actual campió, el mestre internacional colombià Jorge González, ha quedat sisè per darrera del mestre internacional Joan Mellado, i per davant del vilafranquí Tomàs Sirera. Tots tres han sumat 6,5 punts.