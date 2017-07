El CF Reus manté els preus dels abonaments per a la 2017-18

Tribuna Alta costarà 440 euros; Tribuna Baixa, 320 euros; Lateral, 220 euros; i Gols, 180 euros

Actualitzada 10/07/2017 a les 11:55

El CF Reus ha anunciat aquest matí, mitjançant un comunicat, els preus dels abonaments de cara a la temporada 2017-18. Els preus no variaran, de forma que els socis pagaran el mateix que la temporada passada per tornar a veure al seu equip jugant a la segona categoria en importància al futbol nacional.



Els abonats de Tribuna Alta hauran de pagar 440 euros; els de Tribuna Baixa, 320 euros; els de Lateral, 220 euros; i els dels Gols, 180 euros. Els preus es redueixen sensiblement per a les franges d'edat d'entre 8 i 14 anys, quan els abonats pagaran entre 45 i 110 euros per la seva cadira, i en la que va dels 15 als 21 anys, on el preu oscil·larà entre els 90 i els 220 euros.



El club informa que a causa de la posada en funcionament del sistema de control d'accés a l'Estadi Municipal és imprescindible que cada abonat tingui el seu seient concret, de forma que a partir d'aquest dijous 13 de juliol començarà el procés d'assignació d'abonaments. Se seguiran, segons informen des del CF Reus, criteris d'antiguitat.



Els abonats, en funció del seu número d'abonament de la temporada 2016-17, es podran dirigir a la Botiga del CF Reus, ubicada al Centre Comercial El Pallol, amb un full d'inscripció que es poden descarregar d'internet o que podran aconseguir demanant-lo al club.



Del 13 al 15 de juliol poden passar-se a buscar l'abonament els que tenen del número 1 al 500; del 17 al 19 de juliol, els del 501 al 1.000; del 20 al 22 de juliol, els del 1.001 al 1.500; i, del 24 al 26 de juliol, els del 1.501 al 2.500.



Els abonaments es poden pagar o bé tot al comptat, o el 50% en el moment de la inscripció i el 50% restant per domiciliació bancària al desembre del 2017.