El CF Reus comença la pretemporada

Aritz López Garai dirigeix la seva primera sessió

Actualitzada 10/07/2017 a les 18:36

Aritz López Garai es va estrenar aquest dilluns al matí com a nou entrenador del CF Reus. El tècnic basc va dirigir el primer entrenament de la pretemporada, en el qual hi ha haver només dues cares noves, com van ser les de Roberto Santamaría i la de Gustavo Ledes, fitxatge anunciat també aquest dilluns.



L’entrenador va mostrar-se molt confiat en la que és la seva primera aventura i va tenir la primera presa de contacte amb els seus ajudants, liderats per Xavi Bartolo, que farà les tasques de segon entrenador.



L’equip reusenc entrenarà en doble sessió fins aquest diumenge, quan partirà cap a Rialp per iniciar l’estada de pretemporada. A terres lleidatanes, el CF Reus s’exercitarà durant cinc dies abans de marxar a Ascó, on hi jugarà un amistós dissabte.