El mite Ferran Torres abandona el CBT

Actualitzada 10/07/2017 a les 17:24

Després de més de 200 partits i 10 temporades com a jugador del Club Bàsquet Tarragona, Ferran Torres no seguirà l'any que ve al club. Ferran Torres va arribar al CBT per jugar en el Messer CBT, equip filial del club blau, però els entrenadors van ser conscients de la qualitat del pivot de L'Hospitalet de l'Infant, i gairebé des del primer any va estar entrenant amb el primer equip.



A més, a poc a poc va anar entrant amb més protagonisme als partits del primer equip. Després d'una cessió a Vila-seca, perquè Ferran tingués més minuts, el jugador va tornar al Serrallo de la mà de Berni Álvarez, per competir a LEB Or. Més de 10 minuts per partit per a ell en la seva tornada al CBT.



Després d'un pas d'un any pel Reus Ploms, Ferran Torres va tornar al CBT per començar a escriure la seva història com a baluard del club. La falta d'ajudes institucionals van fer que el CBT hagués de renunciar a la lliga LEB Or i competir en lliga EBA, allí Ferran es va convertir en referència de la pintura blava, gairebé 15 punts per partit l'any del seu retorn. Després de l'ascens a LEB Plata, Ferran va continuar amb la confiança de Berni Álvarez, i la seva última temporada ha estat el jugador més important per a l'equip, amb més de 16 crèdits de valoració per partit.



Al llarg de totes aquestes temporades, Ferran Torres no només s'ha guanyat la confiança dels seus entrenadors i companys d'equip. També s'ha guanyat l'estima de la graderia. És un jugador que ha identificat a tots els aficionats per la seva intensitat, la seva lluita i el seu esforç en cada partit. Durant els últims anys, Ferran Torres va exercir de segon capità del CBT, un paper que va portar a terme amb una gran responsabilitat. Malgrat que el desig de Ferran Torres sempre ha estat el de quedar-se a Tarragona, els esdeveniments de les últimes setmanes han fet que Ferran hagi de buscar-se el seu futur fora de Tarragona.



Tal com el jugador ha declarat en una carta dirigida als socis, «després dels últims esdeveniments relacionats amb el club i el fet de no poder fer un projecte en condicions per competir de forma professional, he decidit que la temporada vinent no jugaré al CBT». Ferran Torres també ha lamentat que el projecte no hagi tingut la continuïtat per donar una oportunitat als jugadors de la pedrera del club. «Crec que des de fa 5 anys que el club compta amb una bona base de jugadors de la casa, difícil de tornar a repetir, i que amb més implicació per part de l’Ajuntament per poder fitxar de forma més competitiva, ara mateix estic convençut que el CBT estaria a la LEB Or». Finalment, el jugador ha volgut agrair als socis i aficionats l'estima rebuda en els últims anys i ha expressat el seu desig de tornar un dia al CBT.