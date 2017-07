Els reusencs Yamalube Folch Endurance guanyen les 24 Hores de Catalunya

Aquesta és l’onzena victòria de l’equip en la competició

09/07/2017

L’equip Yamalube Folch Endurance, format pels pilots Tizón, Vallcaneras, Pinsach i Salom, es va proclamar aquest diumenge campió de la 23a edició de les 24 Hores de Catalunya de Motociclisme, després de combinar la competició de principi a fi.



Tot i no protagonitzar una gran sortida, l’equip reusenc va aconseguir recuperar la primera posició a dues hores de la competició i, des de llavors, no va abandonar el cap de cursa. Amb aquesta victòria, l’equip ja en suma onze, i tres són de forma consecutiva. El cap de l’equip, Josep Maria Folch, va mostrar-se molt feliç per la victòria i va declarar després de la cursa que «hem sortit tots una mica bojos, amb molt de risc, però estem satisfets amb la victòria». «Ha estat una cursa molt dura pels pneumàtics», va sentenciar.



En segona posició va finalitzar el Proelit Racing Team, amb una Kawasaki. Tot i tenir problemes a l’inici de la cursa, es va aconseguir recuperar.



En la categoria d’Endurance, la victòria va ser també per a Folch, la seegona posició pels francesos JOT Team i la tercera per al Team Motosyl.