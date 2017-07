El CEPACET de la Muntanyeta acaba sisè en el campionat d'Espanya

Hi participaven Rubén Coch i Adrià Badia per part del club tarragoní

L’equip de Boccia del Club Esportiu de Paràlisi Cerebral de Tarragona (CEPACET) va finalitzar en sisena posició en el Campionat d’Espanya d’aquesta modalitat, celebrat aquest cap de setmana a la ciutat de Sevilla.



Dos esportistes d’aquest equip, que formen part de La Muntanyeta, van quallar un gran paper en un esport força desconegut per a alguns, però que està creixent gràcies a la gent que el practica i als seus familiars. Es tracta d’una mena de bitlles, però on hi juguen persones que pateixen paràlisi cerebral.



Rubén Coch i Adrià Badia van ser els dos joves que es van traslladar a Sevilla, juntament amb el pare del Rubén, que feia d’auxiliar del seu fill, i del David Borràs, auxiliar de l’Adrià i responsable del club tarragoní. Aquesta és la primera vegada que un equip de Tarragona participa en un Campionat d’Espanya de Boccia.