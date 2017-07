Vuit jugadors de la base del Nàstic pugen a La Pobla

Tots ells són futbolistes nascuts l'any 1998

El filial del Nàstic, La Pobla, iniciarà la preparació de la propera temporada aquest dilluns, dia 10, amb vuit joves jugadors del planter grana que s’incorporaran a la dinàmica esportiva de l’equip. Els vuit jugadors de la base començaran a entrenar sota les ordres del nou tècnic Antonio Rodríguez Saravia ‘Rodri’. Aquests futbolistes són nascuts l’any 1998 i han finalitzat la seva etapa com a jugadors del Juvenil A, on han participat a la categoria de Divisió d’Honor.



A la porteria s’incorporarà Jose Luis Ruiz. Mentre que a la línia defensiva se sumarà Roger Escribà, que pot jugar en la posició de central o lateral esquerre; i Nil Coch, que ocupa la demarcació de central esquerre. Com a migcampistes, els futbolistes que estaran a La Pobla seran Marc Ruiz, mig centre defensiu, i Jose Miguel Alarcón i Ion Perelló, els dos en la posició de mig centre ofensiu. Finalment, en les posicions d’atac, s’uniran Aitor Serrano i Koné Abdul, tots dos en les demarcacions de segon punta.