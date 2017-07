Edgar Badia busca competència a la porteria la pròxima temporada

El meta, un dels millors la campanya passada amb la samarreta del CF Reus, no tindrà al costat Jordi Codina

Actualitzada 06/07/2017 a les 21:23

El CF Reus està buscant porter de cara a la temporada 2017-18. Un dels futbolistes que va finalitzar la seva vinculació el 30 de juny amb l’entitat de la capital del Baix Camp i del qual no se n’ha anunciat la renovació és Jordi Codina, porter que va arribar per competir amb Edgar Badia, però que es va quedar sense poder jugar a causa de l’impressionant rendiment que va oferir el meta titular al llarg de la temporada.



De moment, no ha mogut fitxa el club reusenc en el mercat de fitxatges. Almenys, pel que fa a altes. De forma oficial, no ha anunciat cap fitxatge i, per tant, no hi hauria cap futbolista de nova entrada a l’actualitat a l’entitat que controla Joan Oliver. Tot i això, les negociacions amb diversos futbolistes estan força avançades.



Cal reforçar l’equip en totes i cadascuna de les seves posicions, i la porteria no s’escapa d’aquesta circumstància. Actualment, l’únic meta que hi ha a la plantilla és Edgar Badia, amb què, com a mínim, hauria d’arribar un porter més. Només seria un si el CF Reus continua amb la política que el tercer meta sigui porter del filial, d’un Reus B que aquesta temporada militarà a la Tercera Divisió.



La fórmula de buscar un meta com Codina, molt experimentat, ha funcionat, ja que si Edgar Badia ha crescut tant i ha ofert un nivell tan elevat és, en gran part, gràcies a tenir un company al seu costat que ha arribat al cim i que li ha ensenyat tot el que cal saber. Ara bé, el conjunt reusenc també podria decidir-se per fitxar un meta que fos més jove i que arribés amb les mateixes expectatives que Edgar Badia, i que no acceptés una altra cosa que no fos la titularitat.



La porteria, doncs, és una altra de les àrees que caldrà reforçar i que necessita competència perquè el CF Reus pugui continuar creixent com a club. El primer equip comença dilluns els entrenaments, i Edgar és l’únic meta del primer equip.