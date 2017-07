Reina: «Crec que havia finalitzat un cicle per a mi»

El meta s'acomiada abans de signar amb el Mallorca

Actualitzada 06/07/2017 a les 14:09

«Aquest últim any, que ha estat molt complicat, molt difícil, on he tingut molt de desgast, i crec que havia finalitzat un cicle per a mi». Així s'ha acomiadat Manolo Reina de l'afició del Nàstic abans de fitxar pel Mallorca, amb el qual signarà un contracte per quatre temporades.



El meta andalús deixa clar que era una decisió molt meditada. «Després d’aturar el penal vaig tenir tres o quatre dies d’eufòria. Després, en fred, vaig tornar a pensar les coses i em va arribar un projecte des de Mallorca per a tres o quatre anys. Per a mi i per a la meva família és la decisió més encertada», ha destacat en aquest senti.



«Després de no pujar el primer any també vaig voler marxar, ja que no em trobava amb forces», però va prendre la determinació de seguir, i va encertar.



Finalment, ha detallat que «me’n vaig amb la consciència tranquil·la, ja que he donat tot el que tenia per aquest club».



Per la seva banda, el president del Consell d'Administració, Josep Maria Andreu, ha ofert les explicacions de la marxa d'un futbolista cabdal en el projecte del Nàstic. «Aquesta setmana s’ha produït una circumstància especial per a nosaltres. El nostre porter Manolo Reina ens va demanar la rescissió. Nosaltres no volíem rescindir el seu contracte, però després de diverses reunions, el Consell d’Administració ha decidit acceptar la seva petició».