Realitzarà diverses funcions al club

Redacció

Actualitzada 06/07/2017 a les 18:44

Més canvis al Nàstic. I, aquest, no té res a veure amb la plantilla. El metge del club grana Carles Hernández passarà a formar part de l’organigrama mèdic de l’Espanyol, club que milita a la Primera Divisió de la Lliga Espanyola.



Carles Hernández acumula una llarga carrera com a màxim responsable dels serveis mèdics del Nàstic, i ha despertat l’interès del club de la Ciutat Comtal, que el vol incorporar de manera immediata. I així serà.



La nova incorporació de l’Espanyol treballarà al costat de Miguel Ángel García, que és l’actual metge del primer equip del club periquito. Segons apunten alguns mitjans, Carles Hernández arribaria al club barceloní per realitzar diverses tasques al primer equip, les quals les combinaria amb el filial.



L’organigrama tècnic del Nàstic, amb la marxa de Carles Hernández patirà, d’aquesta manera, molts canvis. Per començar, va ser el de l’entrenador. Lluís Carreras va ser l’escollit per substituir a Nano, artífex de la salvació del Nàstic després de tres partits a la banqueta grana. El segon entrenador, en comptes de Xisco Muñoz, serà Sergio Dorado. Ara, arriba el canvi als serveis mèdics, on Carles Hernández abandona el club.