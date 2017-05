«Quan surto al camp noto que l'afició m'estima»

L’extrem ivorià ja té clar amb qui i de quina manera celebrarà la salvació del Nàstic, en cas que s’acabi aconseguint

—Quin final de temporada més emocionant. Com acabarà?

—Veig un final molt just, amb tots els equips molt igualats.



—Per què han hagut d’arribar a una situació tan complicada?

—En el futbol mai se sap què passarà.



—Oviedo, Rayo Vallecano, Girona, Tenerife i UCAM Múrcia. Contra qui seran capaços de sumar punts?

—Tots els partits són difícils, però hem d’intentar donar el màxim en tots ells i treure els màxims punts que puguem.



—Quina derrota és la que més mal li ha fet en tota la temporada?

—N’hi ha moltes. Hi ha partits en els quals hem pogut guanyar, però que hem acabat perdent.



—Jean Luc, fa alguns mesos, jugava gairebé sempre, i ho feia com a titular. Poc a poc, la seva participació ha anat a menys. Per què?

—He tingut una lesió a la tíbia, i després, és qüestió de l’entrenador, ja que és ell el que escull als jugadors que han de jugar.



—Li ha dit Juan Merino en què ha de millorar per tornar a ser titular?

—Cada entrenador té el seu punt de vista. Si em posa o no és decisió seva.



—L’entrenador va dir la setmana passada que Jean Luc tenia 20 o 30 minuts molt bons, i que són aquests els que s’han d’aprofitar. Hi està d’acord?

—Tots els jugadors volen jugar. No n’hi ha cap que no vulgui fer-ho, però la decisió és sempre de l’entrenador.



—Li agrada jugar amb el sistema de cinc defenses?

—Sí. He jugat força partits amb aquest sistema.



—Últimament està jugant per banda esquerra, a cama canviada. S’hi sent còmode?

—Bé. A la part de dalt, em sento bé en qualsevol de les posicions que em posin.



—Quin és el jugador de la plantilla que més l’impressiona?

—Tots els jugadors m’agraden. No n’hi ha cap d’especial per a mi.



—Creu que l’equip troba a faltar a José Naranjo?

—No puc dir que sí, perquè hi ha molts jugadors de nivell a la nostra plantilla.



—Nota com l’estima l’afició?

—Sí. Sé que m’aprecien molt. Quan entro al camp, noto que m’estimen.



—Com celebrarà la permanència, si l’equip l’acaba aconseguint?

—Sí. Amb els meus col·legues, amb Lévy i amb Wil (Madinda i Zahibo). Serà una celebració tranquil·la, amb ells.



—Què té pensat fer la temporada vinent?

—No, mai se sap, però tinc contracte aquí.