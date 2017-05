Kiko Ramírez continuarà al Wisla Cracòvia una temporada més

Redacció

Actualitzada 09/05/2017 a les 11:41

Els bons resultats assolits per Kiko Ramírez Al capdavant del Wisla Cracòvia des que se'n va fer càrrec el gener passat han fet que el tècnic tarragoní hagi firmat per una nova temporada, amb opció a una altra.



Des del gener, el Wisla ha encadenat sis victòries, un empat i tres derrotes, xifres amb les quals l'equip té garantida la seva presència al playoff per entrar en competició europea i disputar el títol de lliga. Abans de l'arribada de Ramírez, l'equip només havia aconseguit set victòries en 20 partits.



El tècnic tarragoní, en declaracions al diari esportiu AS, explicava, «estic il·lusionat i molt agraït al club; en especial a Manuel Junco, per la seva confiança en mi». Junco és el responsable de la direcció esportiva de l'entitat polonesa. Juntament amb Kiko Ramírez es mantenen les persones de confiança del tècnic en el seu staff, el preparador físic Jordi Jódar i l'assistent, Gonçalo Feio.



Kiko Ramírez, de 46 anys, va debutar com a tècnic el 2010, amb la Pobla de Mafumet. Dos anys més tard i després de bons resultants amb el filial grana, va ser contractat com a tècnic del Nàstic, la temporada 2012/13. Només va estar una temporada al primer equip grana i després va entrenar l'Hospitalet, durant dues temporades.