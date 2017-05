Martín Posse deixa la Pobla

El tècnic posa punt final a la seva etapa pobletana després de tres temporades

Actualitzada 08/05/2017 a les 09:29

Martín Posse deixa el CF Pobla de Mafumet. El tècnic argentí ha decidit posar punt final a una etapa de tres temporades, on ha viscut la glòria d'un ascens a Segona Divisió B i un descens a Tercera tot just la temporada següent.



Posse entén que ja no té més recorregut a la banqueta del filial del Nàstic i ha pres la determinación de separar ambdós camins.



Va ser aquest diumenge, en finalitzar el partit contra el Terrassa, quan Posse va anunciar que ho deixava.