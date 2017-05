La vida fora del fútbol de l'ex-grana José Mari

El jugador va pertànyer a diversos equips de primera i va jugar una temporada i mitja amb el Nàstic, on va marcar 18 gols

El gener de 2009, en el mercat d'hivern, el Nàstic anunciava el fitxatge de José Mari, jugador que en aquells moments estava lliure després de desvincular-se del seu últim equip, el Betis. José María Romero Poyón es va formar a les categories inferiors del Sevilla però on va aconseguir major notorietat va ser durant la seva etapa a l'Atlético de Madrid, des del 1997 fins l'any 2000, abans del seu pas al Calcio, on va incorporar-se al Milan. Després de tres temporades va retornar a l'equip matalasser, on s'hi va estar un any. Posteriorment va jugar amb el Villareal, durant quatre temporades, fins recaure al Betis. Després de jugar al Nàstic de Tarragona va fer cap al Xerés, on després de tres temporades, l'any 2013, va decidir posar fi a la seva carrera com a futbolista. Malgrat que sempre va destacar per al seva capacitat fisica ha estat ara, després de deixar l'esport professional, que el jugador s'ha dedicat a cuidar el seu cos, com ho fa evident a través de les xarxes socials.