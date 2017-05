Ester Casajuana s'adjudica la victòria en la 5a Cursa de la Dona de Reus

La prova bat rècords amb 1.650 inscripcions i recull més de 8.000 euros per lluitar contra el càncer

Un total de 1.650 persones han batut rècords d’inscripció a la Cursa de la Dona de Reus, que aquest 2017 assolia la cinquena edició i ha recollit més de 8.000 euros que aniran destinats a la Fundació lliga per la investigació i prevenció del càncer (FUNCA), i en concret al grup de recerca en oncologia de l’Hospital Sant Joan de Reus.



La primera posició a la prova, més enllà del seu caràcter popular i solidari, va ser per a Ester Casajuana (CE Allibera Adrenalina), que va completar el recorregut urbà de 4,4 quilòmetres en només 16’46’’. La van succeir al podi Paula Hritiuc (FC Barcelona) que va aturar el crono en 17’33’’ i Anahí Herrera (Activa’t), amb un temps de 18’. L’any passat, la prova va registrar 1.200 inscripcions, més de 400 menys que aquest 2016. L’organització ha realitzat una cursa preliminar per als més petits i animació a la mateixa plaça i en diversos punts del circuït. L’ambient festiu, amb tot, s’ha escampat per tot el centre de la ciutat per on transcorria el traçat d’aquesta 5a Cursa de la Dona de Reus.