El valencià Ais Reis arbitrarà el Córdoba - Reus d'aquest dissabte

Els reusencs no han perdut en cap de les ocasions que han estat xiulats per aquest col·legiat aquesta temporada

Redacció

Actualitzada 08/05/2017 a les 19:25

Saúl Ais Reig, del col·legi valencià serà l'encarregat d'arbitrar el Córdoba - Reus que es disputarà aquest dissabte a les 18.30 h. Els antecedents pel Reus no són dolents aquesta temporada amb Ais Reig.



Va ser l'àrbitre del Reus - Tenerife, que va acabar amb empat a zero i on els dos equips van veure dues targetes grogues. I encara és millor precedent el Mallorca - Reus, que va finalitzar amb victòria per la mínima de l'equip del Baix Camp. En aquella ocasió, però, els dos equips van acabar amb un jugador menys.



El col·legiat andalús ha estat responsable de controlar fins ara 19 partits a la categoria, amb un balanç de 96 targetes grogues, és a dir, una mitjana de 5,05 per partit.