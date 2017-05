El Reus Rugbi Club celebra el seu naixement amb la màxima ambició

El local dels Xiquets de Reus acull un acte que aplega desenes de persones per assistir a la presentació

Actualitzada 08/05/2017 a les 21:54

El Reus Rugbi Club ja és una realitat. Aquesta nova entitat va néixer oficialment durant la nit d’aquest dilluns, en una gran festa de presentació que es va desenvolupar al local dels Xiquets de Reus. Desenes de persones, moltes d’elles lligades a aquest esport, van citar-se per assistir al naixement d’un club que veu la llum amb la màxima ambició i amb ganes de retornar a Reus la passió per aquest esport.



Sempre amb la reivindicació d’un camp en condicions per poder disputar competicions i entrenar-hi, els responsables del Reus Rugbi Club van exposar a la ciutadania el seu projecte, el qual ja van exposar davant dels mitjans de comunicació la passada setmana. Tot i que l’Ajuntament apostava per cedir el camp de la Pastoreta per practicar aquest esport, la Federació Catalana de Rugbi no el va homologar per raons de seguretat.



Daniel de la Cruz serà el president del Reus Rugbi Club, una entitat que neix sense cap vinculació amb altres entitats, ni de la ciutat ni de fora d’ella, i l’integren més d’una cinquantena d’esportistes que formaven part fins ara d’una de les seccions del Reus Deportiu.