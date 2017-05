Tres punts com a local que apropen la salvació

El CF Reus supera el Saragossa (1-0) i suma una victòria a casa que es resistia des del gener

Quatre mesos després, els tres punts s’han tornat a quedar a Reus. A més, en un partit calcat al d’aquell 15 de gener contra l’Almeria. Els roig-i-negres s’han imposat al Saragossa amb un solitari gol de Querol aconseguit abans de la mitja hora de partit.



Com és habitual en els partits del CF Reus, els primers minuts han estat de tanteig, amb un conjunt local còmode buscant dominar la possessió. Tot i així, el Saragossa ha premut l’accelerador abans del que esperava Natxo González i ha obligat al Reus a escurçar el període d’adaptació. Tot i així, després d’evitar les primeres arribades aragonesos, els reusencs han començat a escriure les pàgines de la seva habitual història.



Els locals han pogut combinar bé en zona de tres quarts de camp i han trobat espais a la defensa visitant. Una passada per Máyor entre els dos centrals aragonesos ha significat el gol, després que Querol aprofités la pilota enviada pel golejador del derbi. Amb l’avantatge mínim aconseguit al 27’ s’ha arribat al descans, amb un Reus molt còmode.



A la segona meitat el Saragossa s’ha vist obligat a posar contra les cordes al conjunt local, que durant el primer quart d’hora de la represa ha aconseguit que no passés res. Tot i així, els darrers 15 minuts han estat d’autèntica bogeria, amb anades i vingudes dels dos equips que posaven igual de proper l’empat que la sentència. Com també és habitual al conjunt de Natxo González, per sort, la bona feina defensiva i l’envejosa manera de saber patir ha permès als locals sumar tres punts que l’apropen, encara més, a la salvació.



FITXA TÈCNICA



CF Reus: Edgar Badia, Miramón, Olmo, Melli, Alberto Benito, Folch, Tébar, Querol (Jorge Díaz, 71’), Vítor Silva (Ángel, 88’), Haro, Mayor (Edgar, 76’).



Saragossa: Ratón, Isaac, M. Silva, José Enrique, Cabrera, Zapater, Lanzarote (Xumetra, 64’), Javi Ros (Edu García, 79’), Pombo (Cani, 46’), Samaras, Ángel.



Gols: 1-0, Querol (27’).



Àrbitre: Juan Manuel López Amaia (Andalús). Ha mostrat groga als locals Vítor, Tébar i Edgar Badia; i als visitants Isaac, Zapater, Cabrera, Ros, Marcelo Silva, José Enrique i Cani (expulsat amb dues grogues al 91’).



Incidències: L’Estadi Municipal ha acollit 3.992 espectadors.