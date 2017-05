Obligats a tornar amb els tres punts

Al Nàstic no li serveix una altra cosa que no sigui guanyar a Cadis (18 hores)

Complicada, molt complicada la situació del Nàstic després de la derrota en el derbi davant del CF Reus. El gol de Máyor al Nou Estadi va empènyer al Nàstic cap avall i, amb els resultats que es van donar ahir a la categoria, la victòria es fa encara més necessària.



Té 41 punts el Nàstic, però Alcorcón i Mallorca, actualment per sota a la taula, han guanyat les seves respectives cites aquest cap de setmana, amb què no li val una altra cosa a l'equip de Juan Merino que no sigui guanyar, guanyar i guanyar.



Al davant, però, hi haurà un Cadis que, si no passa res estrany, disputarà la promoció d'ascens a Primera tot i que encara, amb 57 punts, ha de sumar-ne alguns més per poder assegurar-se l'objectiu.



Els andalusos arriben plagats de baixes en defensa, on tres dels quatre titulars no hi seran i el quart, Sankaré, és dubte per unes molèsties. El Nàstic també té baixes. Concretament, quatre. Són les ja conegudes, per lesió, de Djetei, Cordero, Giner i Madinda.



Juan Merino, tècnic grana, podria tornar al seu sistema preferit, el 5-3-2, on el porter seria Reina i els defensors, de dreta a esquerra, Valentín, Molina, Perone, Bouzón i Mossa. A lamedul·lar, Luismi podria recuperar la titularitat, i ho faria al costat de Tejera i per darrere de Muñiz. A dalt, Emaná i Barreiro.